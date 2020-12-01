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Kılınç, oturakçı pazarındaki restorasyon çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından Oturakçı Pazarında başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sohbet ettiği esnafa hayırlı kazançlar diledi.


İncelemeler sırasında, projenin yükleniciliğini üstlenen firmanın yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, tamamlanması halinde şehrin cazibe merkezi haline gelecek olan Oturakçı Pazarındaki çalışmaların tüm kente hayırlı olmasını diledi.


Başkan Kılınç, “Belediyemiz tarafından oturakçı pazarında başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Tamamlanması halinde şehrimizin cazibe merkezi haline gelecek olan pazarda bulunan esnafımızla sohbet ederek hayırlı ve bol kazançlar diledik. Bu projenin ilimize kazandırılmasında bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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