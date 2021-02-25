Kılınç, RTÜK Başkanı Şahin ile yerel basının sorunlarını konuştu

Ankara'da, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yerel basının sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşup, RTÜK üst kurul toplantısını Adıyaman'da düzenlenmesi için davette bulundu.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kılınç, “RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin beyle ilimizdeki yerel basının sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir toplantı gerçekleştirdik. Doğru ve ilkeli habercilikte medyamıza verdiğimiz önemden dolayı gerçekleştirilen bu toplantımız oldukça verimli geçti. Ayrıca RTÜK başkanımıza, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen üst kurul toplantılarından bir tanesini Adıyaman Belediyemiz ev sahipliğinde Adıyaman'da düzenleme teklifinde bulunduk. Kendileri de Mayıs ayı toplantısı için bu davetimizi kabul etti. İnşallah Mayıs ayında RTÜK üst kurul üyelerini ilimizde misafir edeceğiz. İlgilerinden dolayı kıymetli başkana teşekkür ediyorum” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Başkan Kılınç'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, “Kendilerini RTÜK'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Üst kurul olarak kadim şehir Adıyaman'da bulunmaktan büyük onur duyarız” diye konuştu.