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Kılınç, TBB'nin pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TBB’nin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katılarak, bir sunum yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TBB'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katılarak, bir sunum yaptı.


Başkan Kılınç, gerçekleştirilen toplantıda akıllı şehirler konusunda bir sunum yaptı.


Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu'nun ev sahipliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan belediye başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ve akademisyenler katıldı.


Toplantının öğleden sonraki oturumunda söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman için düşünülen her projedeki önceliklerinin Akıllı Şehir Projelerini ön planda tutmak olduğunu söyleyerek, toplantıda alınacak olan kararların herkese hayırlı olmasını diledi.

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