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Kılınç, Turgut Reis Mahallesi esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Turgut Reis Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Turgut Reis Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.


Gerçekleştirdiği ziyarette esnaflarla ve mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet edip, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılaması planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.


Ziyarette yaptığı konuşmada vatandaşın memnuniyetinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “Bugün Turgut Reis Mahallesi esnafını ziyaret edip, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunduk. İlimizin can damarı olan esnafımızla ve vatandaşlarımızla iç içe olup, sorunlarını dinlemek ve önerilerine kulak vermek hizmete bakışımızın önceliklerindendir. Bu bilinçle, Adıyaman'ımızı daha da ilerilere götüreceğiz inşallah. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan esnafımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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