Kılınç, vatandaşlara aşure ikram etti

Pandemi sürecinden dolayı bu yıl Muharrem ayında geniş katılımlı bir aşure programı düzenlenemeyen Adıyaman'da, Belediye vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Muharrem ayı ile ilgili yaptığı konuşmada, “Aşure günü dolayısıyla, bir arada bulunduğumuz tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Geleneklerimizde önemli bir yer tutan aşure hepimizin ortak değeridir. Bu geleneği yaşatmak amacıyla bu yıl da vatandaşlarımıza aşure dağıtımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yetkililer ise açılan stantta yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıtıldığını belirtti.