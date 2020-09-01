Kılınç, zabıta personelinin gününü kutladı

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Zabıta Müdürü ve personelini makamında ağırladı.

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta personelini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 7 gün 24 saat görevi başında olan personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Zabıta Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç'un da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Kılınç, “Geçmişi İslam devletlerinin birçoğunda sosyal hayata yön veren teşkilat olarak bilinen Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıldönümünü kutluyoruz. Hz. Peygamber (SAV) devrinde Medine Muhtesipliği'ne yani zabıta teşkilatının başına atanan Hz. Ömer, cadde ve sokakların temizliği, yiyeceğe hile karıştırılıp karıştırılmadığı, ölçü ve tartıların doğruluğunu kontrol edip, yıkılma tehlikesi olan harap binaları yıktırmıştır. Bu teşkilat yapılanması ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar ve Gazneliler ile Büyük Selçuklular'da olduğu gibi Anadolu Selçuklularında da devlet divanında temsil edilecek kadar önemliydi. Osmanlı Devleti tarafından da daha da güçlendirilen teşkilat günümüze kadar gelmiştir. Temelleri 4 Eylül 1826 yılındaki nizamname ile ihtisab nezareti unvanıyla oluşturulmaya başlanan Zabıta teşkilatımızın cumhuriyet döneminde çıkarılan belediye kanunu ile de belediye görevleri yeniden belirlendi ve zabıtanın, belediye hizmetlerinin icra ve takipçisi olan özel bir hizmet zabıtası olması öngörüldü. 1956'da ise o güne kadar zaten var olan zabıta, bir müdürlük haline getirildi. Zabıta Müdürlüğümüzde 63 personelimiz bulunmaktadır ve bu personellerimiz temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Adıyaman için üzerine düşen görevi yerine getirmek maksadıyla günün 24 saati yılın 365 günü tüm gücüyle çalışmaktadır. Adıyaman Belediyesi olarak tek gayemiz, halkımıza sunduğumuz hizmette adalet, dürüstlük ve kaliteden ödün vermemektir. Bu vesileyle zabıta müdürlüğümüzde görevli tüm personelimizin haftasını kutluyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Zabıta Müdürlüğü personeline çiçek takdim etti.