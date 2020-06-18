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Kılınç'tan Babalar Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her yıl Haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.


Mesajında, İslam dininin babalık mertebesine verdiği önemden bahseden Başkan Kılınç, “Hayata merhaba dediğimiz ilk andan itibaren baba olgusunun aile yapımızdaki önemi hemen hissedilir. Bu hisle yola çıkan şanlı tarihe sahip milletin çocuklarıyız. Güçlü aile yapımız baba olgusunu en güzel mertebeler de tutmayı başarmıştır. Hatta uluslararası ilişkilerde babalık mertebesini hissettiren milletin çocukları olduğumuz bilinmektedir. Her günün kendine has özelliği ve önemi vardır. Lakin Babalar Günü her zaman ve her ortamda yaşanması gereken bir gündür. Evlat olarak babalarımıza alacağımız en güzel hediye ise başta ailemiz olmak üzere, vatana ve devlete hayırlı bir evlat olmaktır. Başta şehitlik mertebesine yükselen babalarımız olmak üzere, ebediyete intikal etmiş babalara Allah'tan rahmet dilerken, yine başta ilk defa babalık gününü idrak edecek olan tüm babaların günlerini kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu gün geçirmelerini temenni ederim” diye konuştu.

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