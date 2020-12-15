Kılınç'tan başarılı öğrenciye ödül

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye ikinciliği kazanan TP Ortaokulu öğrencisi Yasir Giray Şeker'i makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun düzenlediği proje yarışmasında dereceye girerek Türkiye ikinciliği elde eden Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Adıyamanlı Yasir Giray Şeker'i makamında kabul etti. Okul yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Kılınç'ın övgülerini alan başarılı öğrenci, hedefinin daha önemli projeleri gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Kılınç ise, böyle başarılı öğrencilere sahip çıkılması gerektiğini dile getirerek, okul yönetimini kutladı. Ziyaret sonunda Başkan Kılınç başarılı öğrenciye bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim etti.