Kılınç'tan hasta ziyareti

Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını halkla iç içe geçirmeye gayret gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, servislerde hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını dile getirerek, yaptıkları ziyarette hastaların ve hasta yakınlarının bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını dile getirdi.