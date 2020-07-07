İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kılınç'tan hasta ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını halkla iç içe geçirmeye gayret gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, servislerde hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını dile getirerek, yaptıkları ziyarette hastaların ve hasta yakınlarının bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.