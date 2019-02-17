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Kilitlenen direksiyon kazaya neden oldu

Adıyaman’da, seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen hafif ticari araç elektrik trafosuna çarparak durabildi.

Adıyaman'da, seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen hafif ticari araç elektrik trafosuna çarparak durabildi.


Edinilen bilgilere göre, Hasan Gündüz idaresindeki 02 FP 146 plakalı hafif ticari araç, 3. Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken aniden direksiyonu kilitlendi. Direksiyonun kilitlenmesi sonucu refüje çıkarak burada bulunan elektrik trafosuna çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta ve elektrik trafosunda maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan zarar gören elektrik trafosu elektrik arıza ekipleri tarafından bakıma alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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