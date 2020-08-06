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‘Kınalı kuzulara' Covid-19 testi

Askerlik çağı gelen ‘kınalı kuzular’ askerlik işlemleri öncesinde korona virüs (Covid-19) testine tabi tutuldu.

Askerlik çağı gelen ‘kınalı kuzular' askerlik işlemleri öncesinde korona virüs (Covid-19) testine tabi tutuldu.


2020 yılının üçüncü celp döneminde askere alınacak olan 2000/3 tertip asker adayları askerlik şubelerindeki işlemlerinin ardından korona virüs (Covid-19) testi yaptırıyor. Adıyaman 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirilen Covid-19 testi için asker adaylarının ağız ve burunlarından sürüntü örneği alındı. Uzun kuyruk oluşturan asker adayları, askerlik şubelerinin kendilerini Covid-19 testine gönderdiğini dile getirdi.


Doktor Oğuzhan Tek ise askere gidecek kişilere korona virüs taraması yaptıklarını dile getirdi.

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