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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Adıyaman’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan Serdar A. idaresindeki 01 FFV 20 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yapmaya çalışan Bülent O. idaresindeki 10 VK 055 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Mihriban O. ile Fahrettin Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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