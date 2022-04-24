Kırmızı ışık ihlali yapan şahsı uyarınca darp edildi

Adıyaman'da, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsünü uyaran kişi, uyardığı şahısların saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ön kısmında kırmızı ışık ihlali yapan ve bu esnada yayalara çarpma tehlikesi yaşatan motosiklet sürücüsünü uyaran F.Ç., motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan bir şahsın saldırısına uğradı. Yüzünden darp neticesi yaralanan F.Ç., vatandaşlar tarafından itfaiye müdürlüğü içerisine koyarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayı gerçekleştirip daha sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Darp neticesi yaralanan F.Ç., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.