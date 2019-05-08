Kırsal kesim KÖYDES ile hayat bulacak

Kırsal kesimin sorun ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulması amacıyla Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Adıyaman'a 41 Milyon 566 bin TL ödenek gönderildi.

KÖYDES kapsamında, 2019 yılında Adıyaman'a tahsis edilen ödeneğin il ve ilçeler bazında kullandırılması ve değerlendirilmesi amacıyla Vali Aykut Pekmez başkanlığında toplantı yapıldı.

Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Kaya, kaymakamlar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, bazı kurum amirleri ve il özel idare şube müdürleri katıldı.

Vali Aykut Pekmez, 2019 yılı yatırım programı kapsamında köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanmak üzere KÖYDES programı çerçevesinde Adıyaman'a 41 Milyon 566 Bin Türk Lirasının tahsis edildiğini vurguladı.

Vali Pekmez, “Kırsal kesime yönelik götürülen hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla gelen ödenekle 134 adet yol projesi, 26 adet içme suyu projesi, 18 adet kanalizasyon projesi, 2 adet tarımsal sulama projesi olmak üzere toplam 180 adet proje programa alınmıştır. Gelen bu ödeneği merkez ve ilçelerimize bağlı köylerimizin asfaltı, içme suyu ve alt yapı hizmetlerinde etkin ve verimli bir şekilde kullanacağız. İlimizde KÖYDES projelerini uyguladığımız tüm köylerimizde artık yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Yapılan projelerle birlikte köylerimiz artık daha yaşanabilir bir hale geldi. Köylerimize yönelik diğer ihtiyaç ve sorunları da imkanlarımız ölçüsünde yerine getireceğiz” diye konuştu.