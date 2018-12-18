Kış ayında da yüzme kursları devam ediyor

100. Yıl Yüzme Havuzunda Cumartesi, Pazar 09.00- 10.00 saatleri arasında 6 -13 yaş grubu çocuk seansı, Cumartesi, Pazar 11.00 - 12.00 saatleri arasında bayan seansı ve Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 19.00 - 20.00 saatleri arasında ise erkeklere yüzme kursları düzenleniyor.

Adıyaman'da yaz ve kış aylarında yüzme kurslarının devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Halkımızın spor yapabilmesi için yaz ve kış aylarında tüm branşlarda antrenörlerimizin nezaretinde kurslar düzenliyoruz. Yaz aylarında büyük bir ilgi gören yüzme kurslarına kış sezonunda da devam ediyoruz. Isıtma sistemiyle çalışan havuzumuzda 5 antrenör nezaretinde bay bayan ve çocuklara yüzme eğitimi veriyoruz. Kursa gelen öğrencilerimizi tüm kurs boyunca yakından takip ediyoruz ve içlerinden yetenekli olan ve yüzme seven öğrencilerimizi kulüp takımımızın alt yapısına sporcu olarak alıyor ve değerlendiriyoruz. Amacımız Adıyaman'da yüzmeyi geniş kitlelere sevdirmek ve iyi sporcular yetiştirmek. Ben özellikle kış aylarında sıcak suyu bulunan havuzda tüm halkımızı yüzmeye davet ediyorum” diye konuştu.