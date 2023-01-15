Kış lastiklerine Adıyaman'da yoğun ilgi

Adıyaman'da havaların soğumasıyla birlikte kış lastiklerine yönelik ilgide artış başladı.

Önceki gün Adıyaman'ın yüksek rakımlı bölgelerine yağan kar yağışıyla birlikte bir çok vatandaş soluğu lastikçilerde aldı. Araçlarıyla lastikçilere giden vatandaşlar, daha rahat bir yolculuk yapabilmek adına kış lastiği aldı. Araçlarında bulunan yazlık lastikleri çıkaran bir çok vatandaş, yerine kış lastikleri taktırdı. Adıyaman'ın kent merkezinde kar yağışı bulunmazken yüksek rakımlı bölgelerde de kar her yeri beyaza bürüdü. Lastikçiler, havaların soğuması ve kar yağışlarının başlamasıyla birlikte kışlık kar lastiği satışlarında yoğunluk olduğunu dile getirdi. Lastikçiler, daha güvenilir bir yolculuk için araçlarda kışlık lastik ve lastik zincirinin olması gerektiğini belirtti.