Kışa hazırlık devam ediyor

Adıyaman'da aşırı yağışlardan sonra şehir merkezinde meydana gelen sel olaylarının önüne geçmek isteyen ASKİM, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nın kalan kısımlarında da alt yapı ve boru döşeme çalışması yaptı.

Daha önce Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağı civarında 800'lük boru döşemesi yapan ASKİM, aynı çalışmayı bulvarın doğu kısmında da gerçekleştirdi. Özellikle kış mevsimlerinde yaşanan aşırı yağışlardan sonra meydana gelen sel olaylarının önüne geçmek isteyen Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağının kalan kısmında da boru döşeme işini gerçekleştirdi. ASKİM tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında kuzey bakstan güney baksa 800'lük boru döşemesi yapıldı.

Gece geç saatlerde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Şehrimizde yoğun yağışların neden olduğu aşırı göllenme problemi yaşanan yerlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları sonucu tespit edilen Kuzey-Güney bağlantı geçiş noktalarının ikincisi için kolları sıvadık. Daha önce Saat Kulesi civarında yapmış olduğumuz bağlantının bir benzerini bu kez 2. Çevreyolu-Atatürk Bulvarı bağlantı noktasının yaklaşık 50 metre doğusunda gerçekleştiriyoruz. Planladığımız bu bağlantılar sayesinde özellikle Atatürk Bulvarı kuzey kısmında meydana gelen yağmur suyu göllenme problemini büyük ölçüde çözmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.