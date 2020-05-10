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Kısıtlama kalkınca göl kenarında sohbet ettiler

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 45 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında doyasıya zaman geçirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 45 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında doyasıya zaman geçirdi.


Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 11.00- 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Adıyaman'IN Gölbaşı ilçesinde yaşayan vatandaşlarda Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkına gelerek burada zaman geçirdi. Sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar burada uzun uzun sohbet ederek hem sohbetin tadını hem de özgür olmanın tadını çıkarttı.

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