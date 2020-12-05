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Kısıtlama kapsamında denetimler gün boyu sürdü

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin değişik noktalarında uygulama gerçekleştirdi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatli sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırdı. Kentin giriş ve çıkışlarında araçlar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri kent merkezinde de uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.


Polis ekipleri açık olan işyerlerinin yanı sıra farklı noktalarda araçlar ve yayalar üzerine denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarına dair belgeleri istendi.


Kısıtlama kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

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