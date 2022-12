Kitaplar kütüphane raflarından iniyor

Kütüphanesiz okulun bulunmadığı Adıyaman'da, 135 bin öğrenci bu kütüphanelerdeki kitapları okuyarak sınava girecek.

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla tüm köy okulları da dahil olmak üzere tüm okullara kütüphane kuruldu. Adıyaman'daki 824 okulun tamamında kütüphane kuruldu. Bu kütüphanelerin raflarına 1 milyon 540 bin kitap dizildi. Bu kitapları raflardan indirerek, öğrencilerin okuması için yeni bir çalışma başlatıldı.

Kitap okuma Türkçe ve Edebiyat derslerinin bir parçası haline getirildi. Öğrenciler her konu yazılısından sonra 2 kitap okuyarak bu kitaplardan sınava girecek. Bu sınav notları dönem sonu notlarına etkileyecek.

Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı yeni uygulama Altınşehir Anadolu Lisesi'nde tanıtıldı. Vali Mahmut Çuhadar ve Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, yeni uygulama ile ilgili bilgi vererek, “Adıyaman'da kütüphanesi olmayan okul yok. 824 okulumuzun tamamında kütüphanemiz var. Biz bu kütüphanelerimizi kitapla doldurduk. Şu an Adıyaman'da ki kütüphanelerdeki kitap sayımız 1 milyon 540 bin; bu rakam nüfusuna göre bakıldığında Türkiye'de ilk üç sırada yer aldığımızı gösteriyor. İlimizde kitap okumayı biz Edebiyat ve Türkçe dersinin bir parçası haline getirdik. Şu an ilkokul 3'lerden başlamak üzere lise sona kadar kitap okunacak. Konu yazılısından sonra 2 tane kitap okunacak ve sınava girilecek. Yılda bir öğrenci 8 kitap okumuş olacak. Biz bu projeyi, 135 bin öğrenciyle şu an Adıyaman'da yürütüyoruz. Totale vurduğumuzda 1 milyon 80 bin kitap okunacak. Bunun sonucunda Adıyaman'da biz okuduğunu anlayan bir gençlik ortaya çıkartmak istiyoruz” dedi.

Tozlu raflardan kitapları indirmek ve okumak gerektiğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar ise, “Adıyaman'da bir öğrenciye 10'un üzerinde kitap düşüyor. Bu Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bu Adıyaman için sevindirici bir gelişme ama o kitaplar tozlu raflarda durarak bir işe yaramaz. Nasıl daha çok kitap okutabiliriz, diye düşünürken bunu müfredatın içerisinde yapabilir miyiz çalışması yapıldı. Her iki dönemde de öğrencilerimiz kitap okuyacak ve sınava girerek not alacak. Yani müfredatın bir parçası oldu diyebiliriz. Bu çok önemli bir gelişmedir. Çünkü biz bu gençlerimize yavrularımıza o kitapları okutmak zorundayız. Kitap sayısında Türkiye'de iyi bir sıralamada olabilirim ama kitap okuyan öğrenci sayısında da çok iyi sıralamalara gelmek üzereyiz” dedi.