İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıvanç hayata tutunamadı

İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan ve daha önceden hastalığının tedavisi için yardım haberleri yapılan Adıyamanlı 5 yaşındaki Kıvanç Peksayılır hayatını kaybetti.


İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Pediatri Bölümü yoğun bakımında tedavi gören, beyninde ve vücudunun çeşitli yerlerinde tümör bulunan 5 yaşındaki Kıvanç Peksayılır için hayırseverlerden yardım beklendiğine dair yaklaşık 5 ay önce İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapıldı. Yoğun bakımda tedavi gören ve solunum yetmezliği olan Kıvanç Peksayılır için, ev tipi vantilatör şarjlı aspiratör oksijen tüpünün alınabilmesi için 40 bin TL para ihtiyacının olduğu belirtilmişti. Yapılan haberden sonra ev tipi vantilatör şarjlı aspiratör oksijen tüpü alındı. Hastanede tedavi gören Kıvanç Peksayılır, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kıvanç'ın cenazesi İstanbul'dan Adıyaman'a getirilerek Adıyaman Yeni Mezarlıkta defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.