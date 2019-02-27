Kıvanç'ın hayatı 40 bin TL'ye bağlı

İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 5 yaşındaki Kıvanç Peksayılır'ın hayatı yaklaşık 40 bin TL'lik cihaza bağlı.

İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Pediatri Bölümü yoğun bakımında tedavi gören, beyninde ve vücudunun çeşitli yerlerinde tümör bulunan 5 yaşındaki Kıvanç Peksayılır hayırseverlerden yardım bekliyor. Yaklaşık 50 günden beri yoğun bakımda tedavi gören ve solunum yetmezliği olan Kıvanç Peksayılır için, ev tipi vantilatör şarjlı aspiratör oksijen tüpü gerekiyor.

Ev tipi vantilatör şarjlı aspiratör oksijen tüpünün Kıvanç Peksayılır için hayati öneme sahip olduğunu doktorların raporunda belirttiğini dile getiren Baba Semih Peksayılır, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Cihazın maliyetinin yaklaşık 40 bin TL olduğunu ve bir kısmını kendisinin temin ettiğini ancak paranın tamamını bulamadığını kaydeden Baba Semih Peksayılır, “Yaklaşık 3 ay önce oğlum başım ağrıyor, sırtım ağrıyor gibi şikayetlerde bulundu. Doktora götürdük fakat bir şey çıkmadı. Daha sonra evde annesiyle birlikte evde iken rahatsızlanınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Muayene sonrasında beyin MR'ı çekildi. MR sonrasında oğlumun beyninde tümör olduğu tespit edildi. Hastanede bir ameliyat geçirdi. Tedavisinin devam edebilmesi için İzmir'e sevk edildi. İzmir'de yaklaşık 3 haftalık tedavi sonrasında onlarda İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Orada beyni su topladığı için ameliyat oldu. Ameliyat sonrasında Kıvanç yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 50 günden beri tedavi görüyor. Halen yoğun bakımda. Gözünü açtıktan sonra kemoterapi görmesi gerekiyor. Bizden ev tipi solunum cihazı istendi. Hastanedekinden farklı olarak. Bu cihaz için 35-40 bin TL para gerekiyor. Bu paranın bir miktarını buldum. Hemen hemen yarısını tamamladım. Cihazı alınca inşallah Kıvanç yaşamaya devam edecek. Ondan sonra düzenli tedavi görmesi için eve çıkacak. Ayda 1 defa kemoterapi görecek. Allah'ın izniyle yaşamaya devam edecek. Annesi şuan İstanbul'da yanında bekliyor” diye konuştu.