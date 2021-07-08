Kızılay, eylemler nedeniyle bozulan 19 ünite kanı imha etti

Kızılay tarafından Malatya'dan Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi götürülen 19 ünite kan, hafta sonu gerçekleştirilen ve kapatılan yol nedeniyle bozuldu.

Kahta Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan 19 ünite kanı taşıyan araç hafta sonu gerçekleşen tütün eylemleri nedeniyle hedeflenen sürede hastaneye ulaştırılamadı. Kan ünitelerinin muhafaza edildiği kolaman kutusunda zaman geçince 19 ünite kan bozuldu. Kan taşıyan aracın geçişine izin verilememesi ve havanın aşırı sıcak olması dolayısıyla 19 ünite kan imha edildi.

Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, tütün eylemleri dolayısıyla Çelikhan ilçe girişinde aracın ilerleyemediğini belirterek, “Kızılay'ın kan nakil aracının geçişine izin verilmeyince Kızılay Adıyaman Şubesi kanların bozulmadan bir an önce Kahta Devlet Hastanesine ulaştırmak için bölgeye 2. bir araç gönderdi. Kanları almaya giden araç oluşan yoğunluktan dolayı kanları ancak 7 saatte hastaneye ulaştırabildi. Yapılan ölçümlerde kanların sıcaklıklarının +10 derecenin üzerinde çıkması üzerine 19 ünite kan bozulduğu için imha edildi. Bir damla kan bir hayat kurtarır, kim bilir belki o bozularak imha edilen 19 ünite kan onlarca insana hayat verecekti” diye konuştu.