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Kızılay yönetimi Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığına yeni seçilen Murat Bulut ve yönetimini ağırladı.


Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, makamında ağırladığı vatandaşlardan geriye kalan zamanlarında ilde faaliyetlerini sürdüren kurum, kuruluş ve STK temsilcilerini makamında kabul ederek fikir alışverişinde bulunuyor.


Geçtiğimiz günlerde olağan kongresini gerçekleştiren Kızılay Adıyaman Şubesinin yeni başkanı olarak seçilen Murat Bulut ile yönetim kurulu üyeleri Hakan Karayılan ile Muhiddin Büyük'ü makamında ağırlayan Başkan Kutlu, yeni yönetimden hedefleri hakkında bilgi aldı.

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