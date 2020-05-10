Kızılay'dan 12 bin 800 aileye yardım

Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle Türk Kızılay Adıyaman Şubesinin yardım faaliyetleri Ramazan ayının gelmesiyle beraber, hem il merkezinde hem de Adıyaman'ın bütün ilçelerinde gerçekleştirildi.

Yapılan yardımlarla alakalı açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, “Bu zor günlerde halkımızın yanındayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurularını en kısa sürede değerlendirip, gönüllülerimizle birlikte yardımları ailelere ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle nisan ve mayıs ayını içine alan bu dönemde Türk Kızılay Adıyaman şubesi olarak faaliyetler gerçekleştirdik. 7 Bin adet gıda kolisi hazırlandı, Ramazan ayında dağıtımlarımız hem Adıyaman il merkezinde hem de ilçelerimizde her gün devam etmektedir. 5 bin adet Kızılay kavurması, bin 100 adet 120 TL'lik kartlar olmak üzere toplamda 132 bin TL yardımda bulunduk. 2 bin adet bebek bezi, 2 bin aileye 400 TL nakit desteği yaparak toplamda 800 bin TL ödeme yaptık. Un, salça ve çeşitli temizlik malzemelerinden oluşan 2 bin hijyen seti, içerisinde biskivi ve çikolataların bulunduğu çocuklara yönelik bin adet set yaptık. 800 öğrencimize 150 TL'lik Ramazan bayram harçlığında bulunarak 120 bin TL ödeme yaptık. 14 gün boyunca Adıyaman'daki yurtlarda kalan misafirlerimize toplamda 70 bin öğün yemek ikramında bulunduk. Yardım çalışmalarının yıl boyunca hiç durmadan devam edecek. Devletimizin yanında ve kurumlarımızla beraber etkili bir iş birliği ile yardım faaliyetlerimiz gönüllülerimizin yoğun katılımı ile sürecek. Bu süreçte Türk Kızılay Adıyaman Şubesine maddi ve manevi olarak destek veren herkese şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim” diye konuştu.