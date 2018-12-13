Kızılay'dan öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

Okul öğretmenlerinden Mine Bulam'ın girişimleri sonucu 90 parçadan oluşan mont, kazak, pantolon ve ayakkabılar Kızılay Besni Temsilcisi Ali Erdoğan, Okul Müdür Yardımcısı Osman Taner ve öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kızılay Besni Temsilcisi Ali Erdoğan, "Okulumuz öğretmenlerinden Mine Bulam hocamızın talebi üzerine okul öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yaptık. Okulumuzun geçen yıl yardım için yaptığı kermesten elde edilen geliri şubemiz eliyle Genel Müdürlüğümüze göndermiştik. Diğer okullarımızda böyle bir talepte bulunursa yardım yapılacaktır. Kızılay, açıların paylaştıkça azalacağını, sevinçlerin paylaştıkça çoğalacağını yaşam çizgisi edinmiştir" dedi.