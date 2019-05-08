Kızılay'dan Vali Pekmez'e teşekkür plaketi

Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ve Yönetim Kurulu üyeleri, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyarete etti.

Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, Kızılay'ın Adıyaman'da yürütmüş olduğu çalışmalara ilişkin Vali Aykut Pekmez'e bilgi vererek, Vali Pekmez'in il ve ilçelerde düzenlenen kan bağışı kampanyasına verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür plaket takdim etti.

Vali Aykut Pekmez ise, Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, ilin yöneticileri olarak ülkenin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olan Kızılay'ın çalışmalarının her zaman yanında olup destekleyeceklerini söyledi.