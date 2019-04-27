Kızılay'ın kadın kolları üyelerinden yardım organizasyonu

Türk Kızılay'ı Adıyaman Şube Başkanlığı Kadın Kolları Başkanlığı yardım organizasyonu düzenledi.

Türk Kızılay Adıyaman Şube yönetiminin değişmesinin ardından Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Esin Karayılan ve yeni yönetimi otelde yardım organizasyonu düzenledi. Etkinliğe katılanlara hediye çeki satılarak buradan elde edilecek gelir Kızılay'ın yardımlarında kullanılacağı öğrenildi.

Kadın kolları yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra protokol üyelerinin eşlerinden de katılımın olduğu toplantıda konuşan Kadın Kolları Başkanı Gülay Esin Karayılan, “Misyonumuzu anlatmak ve yaklaşmakta olduğumuz Mübarek Ramazan ayı öncesinde yardıma muhtaç ailelerimize bir nebzede olsun katkıda bulunabilmek amacı ile gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonumuza hepiniz katkı destek ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Kızılay savaş alanında yararlanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusuyla doğmuştur. Kızılay'ın amacı hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye ve hafifletmeye çalışmak, insan hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu ve saygı işbirliğini geliştirmeye çalışmak ve Dünya barışının korunmasına katkı sağlamaktır. Kızılay İhtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insanlığın tarafsızlığı ve barışın simgesidir. Kızılay tüzel kişiliğe sahip özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı gütmeyen yardım hizmetlerini karşılıksız alan ve kamu yararına çalışan gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Toplumun huzur ve sadakati, birlik beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma ile gerçekleşir. Yüce dinimiz paylaşma ve yardımlaşma konusunda son derece önem verir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyurmuştur. Millet olarak zor günlerin karşısında ve her türlü güçlükte tek yürek tek vücut olma özelliğimiz vardır” diye konuştu.