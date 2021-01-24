Klima ile duvar arasına sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da, bir işletmenin çatısında bekleyen işçi, vinçle uzatılan dev klima ile duvar arasında sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bir işletmenin çatı kısmına vinç yardımı ile klima indirilmeye başlandı. Dev klimaların çatıya indirilmesi esnasında denge için açılan vincin ayaklarının bulunduğu kaldırım ağırlığa dayanamayarak çöktü. Kaldırımın çökmesi ile beraber dengesini kaybeden vinçteki dev klima, çatıda bekleyen İsmail K.'yi duvar arasında sıkıştırdı. Klima ile duvar arasında sıkışan işçi için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İsmail K.'yi bulunduğu yerden merdiven yardımıyla indirdi. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İsmail K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri daha sonra olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Altı boş olarak görünen kaldırımda büyük çukur oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.