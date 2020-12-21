Klinik binası önündeki banklar çalındı

Adıyaman'da özel bir diş kliniğini önündeki oturma bankları çalındı. Polis çalan şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi PTT Adıyaman Başmüdürlüğü yakınlarında bulunan özel bir diş kliniği önünde bulunan oturma bankları motosikletli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahıs motosiklete yüklediği banklarla birlikte kayıplara karıştı. Bankların çalındığını fark eden klinik görevlileri ise durumu polise bildirerek, yardım istedi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahsın eşkal ve kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.