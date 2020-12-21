İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Klinik binası önündeki banklar çalındı

Adıyaman’da özel bir diş kliniğini önündeki oturma bankları çalındı.

Adıyaman'da özel bir diş kliniğini önündeki oturma bankları çalındı. Polis çalan şahısları bulmak için çalışma başlattı.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi PTT Adıyaman Başmüdürlüğü yakınlarında bulunan özel bir diş kliniği önünde bulunan oturma bankları motosikletli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahıs motosiklete yüklediği banklarla birlikte kayıplara karıştı. Bankların çalındığını fark eden klinik görevlileri ise durumu polise bildirerek, yardım istedi.


Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahsın eşkal ve kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.