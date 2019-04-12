Kocaeli Ordulular Derneği'nden Adıyaman'a kitap bağışı

Kocaeli Ordulular Derneği, Adıyaman'da ki 3 okula 6 bin adet kitap yardımında bulundu.

Kocaeli Ordulular Derneği tarafından Zeynep Turgut İmam Hatip Ortaokulu'na 2 bin adet, Orhan Gazi İlkokulu'na 2 bin adet, Atakent Çok Programlı Lise'ye 2 bin adet kitap gönderildi. Zeynep Turgut İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışı ile kitap yardımıyla ilgili program düzenlendi.

Açılışa Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Memur-Sen Adıyaman Başkanı Ali Deniz, Kocaeli Ordulular Derneği Başkanı İbrahim Kılınç ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Ateş konuşmasında, “Bin 100 kilometre öteden okulumuz kütüphanesine 2 bin adet kitap kazandıran Kocaeli Ordulular Derneği ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Okulumuzdan mezun olan Zuhal Kuş'un bu konuda büyük katkısı oldu. Zuhal Kuş, Kocaeli'nde okulumuza kitap kazandırma için bir kampanya başlattı ve kitapları kendi elleriyle getirip teslim etti” dedi.

Kocaeli Ordulular Derneği Başkanı İbrahim Kılınç, mesafeler uzak olsa da gönüllerin bir olduğunu belirterek, kitap okumanın önemine değindi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise, Kocaeli Ordulular Derneği Başkanı İbrahim Kılınç ve üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, vücut sağlığı için kitap okumanın faydalarından bahsederek, eğitim noktasında her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Etkinlik sonunda Kocaeli Ordulular Derneği Başkanı İbrahim Kılınç'a ve dernek üyelerine teşekkür plaketi verildi.