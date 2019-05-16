Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu görüşüldü

Adıyaman'da 180 bin dekar araziyi sulamaya açarak ürün çeşitliliği başta olmak üzere çiftçiye büyük katkı sağlayacak olan Koçali Barajında çalışmalar seri bir şekilde devam ediyor.

Baraj inşaatına bağlı olarak rezervuar alanının su tutmaya başlamasıyla baraj gölü altında kalacak olan merkeze bağlı Gökçay, Bağlıca, Çatalağaç ve Doğanlı köylerinin yeniden yerleşim yeri seçimi ile iskân sorunu masaya yatırıldı.

Koçali Barajı sahasında kalan köylerin taşınması ile ilgili süreç ve yürütülen çalışmaları görüşmek üzere Vali Aykut Pekmez Başkanlığında düzenlenen toplantıya DSİ 203 Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mehmet Altuğ, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, ilgili Şube Müdürleri ile Gökçay, Bağlıca, Çatalağaç ve Doğanlı köylerinin muhtarları katıldı.

Vali Aykut Pekmez başkanlığında düzenlenen toplantıda, Koçali Barajı dolayısıyla doğrudan etkilenen yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar değerlendirildi.