Kodadıyaman Projesi Zey Ortaokulundan başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim 2023 Vizyon Hedefleri içerisinde yer alan Kodlama Projesi merkeze bağlı Zey Ortaokulu'nda başladı.

“Kodadıyaman” isimli kodlama etkinliği il genelinde belirlenen 14 okulda hayata geçirilecek. Kodlama projesi kapsamında temin edilen tablet bilgisayarlar okullarda öğrencilere dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş, Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, okul idaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge bürosunun da katılımıyla 15 adet tablet Zey Ortaokulu'na teslim edildi.

Ayrıca okulların hizmetine verilen tabletler ile önümüzdeki döneme hazırlanacak olan 4. sınıflara yönelik kazanım bazlı değerlendirme sınavlarında da kullanılacaktır. Bu tabletlerle öğrencilere kodlama eğitimleri verilerek 2023 Eğitim Vizyonuna uygun olarak öğrencilere bu yeteneklerin kazandırılması hedefleniyor. Projeye isteyen okullar kendi imkanları ile katılabilecektir.