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Kolunu iş makinesine kaptıran işçi yaralandı

Adıyaman’da, kolunu iş makinesine kaptırarak yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, kolunu iş makinesine kaptırarak yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan Mehmet Bozkurt (38), çalıştığı esnada kolunu iş makinesine kaptırdı. İş arkadaşları tarafından fark edilen olay 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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