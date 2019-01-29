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KOM ekipleri denetimlere devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda paketler içerisinde kıyılmış tütün ile makaronlara rastladı. Durum üzerine minibüs incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Buraya çağrılan maliye görevlileri polis ekipleri ile birlikte paketlerde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemelerde paketlerin yasalara uygun olduğu anlaşıldı. Her hangi bir suç unsuru ile karşılaşılmaması üzerine minibüs ile içerisinde bulunan 2 kişi yollarına kaldıkları yerden devam etti. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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