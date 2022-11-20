Komagene kürekçileri madalyalarını Perre antik kentinde aldı

Besni ilçesi Kızılin köyünden başlayarak, Damlıca köyüne kadar olan 42 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen “Commagene Rowing Marathon” yarışlarında Azerbaycan, Moldova, Malta ve Türkiye'den yaklaşık 100 sporcu madalya için performanslarını sergileyerek madalya için kürek çekti. Türkiye'de ilk kez Besni ilçesi Kızılin mevkiinde Fırat Nehri üzerinde gerçekleştirilen “Commagene Rowing Marathon” yarışlarına katılan sporcular olimpik 4x ve 1x sınıflarında 42 kilometre, C4x+ (Deniz küreği) sınıfında ise 21 kilometre (yarı maraton) uzunluğundaki parkurda yarışarak madalya almaya hak kazandı.

Perre Antik kentinde düzenlenen madalya törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Vali Yardımcısı Muhammed Tugay, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve sporcular katıldı.

18-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kürek maratonu ile Adıyaman'ın bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Bu Maratonu 4 ülkeden 100 sporcumuzun katılımıyla başarıyla gerçekleştirdik Adıyaman'a atandığımız ilk günden bu yana amacımız Adıyaman'ı bu tür etkinliklerle dünyaya en güzel şekilde tanıtmaktır. Adıyaman'daki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu her gün bira kez daha idrak ediyoruz. Adıyaman büyük bir su havzasının kenarında olan bir ilimiz. Hal böyleyken neden burada su sporlarını geliştirmeyelim. Bu organizasyonun Adıyaman'da düzenlenmesi noktasında gözümüzü ve ufkumuzu açan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanına teşekkür ediyorum. Buradan hareketle Türkiye Gençler Kürek Şampiyonasını Gölbaşı ilçemizde gerçekleştirdik. Bu bir ilkti, kürek sporları konusunda 2023'te de daha büyük hedeflerimiz var. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında Büyükler Kürek Şampiyonasını ilimizde gerçekleştireceğiz. Dün Besni ilçemize bağlı Kızılin Köyü Fırat Nehri üzerinde gerçekleştirdiğimiz maratonu önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla ‘100. Yıl maratonu' adıyla çok daha ses getirecek ve geniş bir şekilde gerçekleştireceğiz. Türkiye Kürek Maratonunun Adıyaman'da düzenlenmesinde emek veren Türkiye Kürek Federasyonu başta olmak üzere İpekyolu Kalkınma Ajansına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile değerli sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyelerinin katılımıyla Sporculara Tarihi Perre Antik Kentinde düzenlenen törenlerle madalyaları takdim edildi.

2000 Yıllık Commagene medeniyetine ait 5 büyük yerleşim yerinden biri olan Tarihi Perre Antik Kentindeki madalya törenlerinin ardından tüm sporcular ve protokol üyelerine Adıyaman'ın marka tatlarından Çiğköfte ve yerel tatlılar ikram edildi.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm sporcular daha sonra tarihi Perre Antik Kentine ait ören yerini gezerek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.