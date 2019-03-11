Kombi yangını evde maddi hasara neden oldu

Adıyaman'da bir evin balkonunda bulunan kombide başlayan yangın evde büyük maddi hasara neden oldu.

Olay, Yeni Mahalle Kısmet Kooperatifleri D Blok 5. katta meydana geldi. Nazime Ok'a ait evin balkonunda ki kombi elektrik aksamında ki kısa devreden dolayı yanmaya başladı. Evde kimsenin olmadığı esnada meydana gelen yangını komşular gördü.

Yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapıları kitli olan evin kapısını kırarak içeri girdi ve yangına müdahale etti.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında mutfak ve oturma odasında ki eşların bir kısmı yanarken, evin tamamında eşyalar zarar gördü.