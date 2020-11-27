Kombi yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikametin doğalgaz kombisinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesinde bulunan İmam İzci'ye ait ikametin kombi kısmında yangın çıktı. Kombinin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Olayda kombi kullanılamaz hale geldi.