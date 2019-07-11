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Komşular arası sopalı kavga: 1'i kadın 3 yaralı

Adıyaman’da, iki komşu arasında yaşanılan sopalı kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki komşu arasında yaşanılan sopalı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesinde bulunan iki kapı komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada Emine Ü., Ali Ş., ve Kadir Ş., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp neticesi yaralanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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