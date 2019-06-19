Komşular arasında kavga

Adıyaman'da iki komşu arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde ikamet eden iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya müdahale eden polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.

Polisin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.