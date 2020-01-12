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Komşular arasında yumruklu kavga

Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki komşu arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Malazgirt Parkı yakınlarında iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga olayına çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları tek tek etkisiz hale getirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında kavgaya karışan şahıslar olay yerinden uzaklaştı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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