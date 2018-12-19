Kömür beldesinin çehresi alt yapı yatırımlarıyla değişiyor

Adıyaman'ın Kömür Belde Belediye Başkanlığına Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya'nın görevlendirilmesiyle birlikte Kömür Belde merkezi başta olmak üzere birçok mahalle yıllar sonra alt yapı hizmetiyle buluşuyor.

Belediye Başkanlığına yapılan görevlendirmeyle birlikte Beldenin çehresi kadar adeta kaderi de değişiyor. Yıllardır hizmet görmeyen belde ve mahallelerinde kanalizasyon, alt yapı, kilitli parke taşı ve asfalt olmak üzere vatandaşlara ilk defa kaliteli belediyecilik hizmeti veriliyor. Kömür Beldesindeki birçok cadde ve sokak asfalt ve kilitli parke taşıyla kaplanırken, Hürriyet Mahallesinde de alt yapı çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor.

Vatandaşları yazın tozdan kışın çamurdan kurtarmak amacıyla Hürriyet Mahallesinde kilitli parke taşı döşenmesi çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Yapılan yatırımlarla belde halkının uzun zamandır hasret kaldığı hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Belde olduğu günden bu yana yıllardır hizmet ve yatırım yüzü görmeyen belde de birçok yatırımlar tamamlanırken, birçoğunda ise çalışmalar seri bir şekilde devam ediyor. Beldede yaşayan vatandaşlar yıllar sonra kaliteli hizmet anlayışıyla tanışırken aynı zaman da memnuniyetlerini de dile getirdi.

Bütün çalışmalarını vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yerine getiren Kömür Belediye Başkanı Adem Kaya, yaptığı hizmet ve çalışmalarla bir taraftan Kömür halkının takdirini kazanırken, bir taraftan da vatandaşları evlerinde ziyaret ederek devletin sıcaklığını daima hissettirmeye çalışıyor.