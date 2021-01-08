Kömür dağıtıcılarını dövdüler

Adıyaman'da Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ihtiyaç sahibi ailelere verdiği kömürü dağıtan 2 kişi, darp edildi.

Olay, Adıyaman Merkez Yenimahalle'de meydana geldi. Kömür dağıtımını yapan firma çalışanları Abuzer Ç. ve yeğeni Taha Ç., ismi öğrenilemeyen bir kişinin kömürünü boşaltmak için evin önüne geldi. Şahıs kamyonu evin bahçesine gelmesini istedi. Görevliler aracın bahçeye girmeyeceğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Abuzer Ç.'nin burnu kırılırken, yeğeni Taha Ç. ise ayağından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Burnu kırılan Abuzer Ç.'nin ameliyata alındığı öğrenilirken, polis soruşturmayı sürdürülüyor.