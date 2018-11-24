Komutan Atasoy öğretmenleri ziyaret etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki personel Adıyaman Şehit Hasan Aydoğdu İmam Hatip Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenlere ziyaret etti.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Ercan Atasoy, karanfil hediye etti.

Öğretmenlerle sohbet eden Atasoy, öğretmenleri bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı.