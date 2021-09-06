Konservatuarda eğitimler devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki belediye konservatuarı 2021 yaz dönemi kursları sürüyor.

Yoğun ilgi gören kurslar hakkında bilgi veren yetkililer, “Eğitmenlerimiz tarafından verilen keman, gitar, bağlama, piyano, ney, resim ve tiyatro gibi kurslarımız yoğun ilgiyle devam ediyor” diye konuştu.

Belediyenin bu imkanından yararlanan vatandaşlar ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.