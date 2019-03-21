Konserve hırsızları yakalandı

Adıyaman'da, bir depoya kamyon yanaştırarak soydukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2627 Nolu Sokak içerisinde bulunan Orhan D'ye ait iş yeri deposuna kamyon yanaştırarak 4 bin 58 adet fasulye konservesi çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada depodan çalınan 4 bin 58 adet fasulye, satın alan kişinin iş yerinde bulundu. Yaşanılan olayla ilgili olarak Z.B., K.C., V.G., ve F.T., isimli 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan ele geçirilen fasulye konserveleri ise depo sahibi Orhan D'ye teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.