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Konserve hırsızları yakalandı

Adıyaman’da, bir depoya kamyon yanaştırarak soydukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, bir depoya kamyon yanaştırarak soydukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2627 Nolu Sokak içerisinde bulunan Orhan D'ye ait iş yeri deposuna kamyon yanaştırarak 4 bin 58 adet fasulye konservesi çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Yapılan araştırmada depodan çalınan 4 bin 58 adet fasulye, satın alan kişinin iş yerinde bulundu. Yaşanılan olayla ilgili olarak Z.B., K.C., V.G., ve F.T., isimli 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan ele geçirilen fasulye konserveleri ise depo sahibi Orhan D'ye teslim edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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