Konteynerin sele kapıldığı yer dron ile görüntülendi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu konteynerin sel sularına kapıldığı yer dron ile görüntülendi.

Adıyaman'ın Tut ilçesi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında sel felaketiyle sarsıldı. Şiddetli yağış nedeniyle Hacımammet Dağı'ndan gelen sel suları Ömerova Deresi'ni taşırdı.

Sel sebebiyle, dere kenarında bulunan 12 kişinin yaşadığı 2 konteynerden 1'i sürüklendi. Konteynerde yaşayan 12 kişiden 8'i kendi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi sel sularına kapıldı. Sel felaketinin ilk gününde Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. İki aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Sel sularına kapılan konteynerin bulunduğu yer dron ile görüntülendi. Sel sularının sürüklediği büyük kaya parçaları, yaşanan selin boyutunu gözler önüne serdi.