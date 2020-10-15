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Kontrolden çıkan bisiklet takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Adıyaman’da, kontrolden çıkan bisikletin takla atması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, kontrolden çıkan bisikletin takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Eren Ü. idaresindeki bisiklet Yunus Emre Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Bisikletin takla atması sonucu bisiklet sürücüsü Eren Ü. ve bisiklette bulunan Yunus K. yaralandı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan her iki yaralı da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yunus K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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