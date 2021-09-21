Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.E., idaresindeki 02 AAU 090 plakalı hafriyat kamyonu Adıyaman- Kahta Karayolu Bırcik Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada kamyonda bulunan R.H., isimli bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kamyon içerisinden çıkarılan R.H., isimli yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.