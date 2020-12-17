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Kontrolden çıkan minibüs bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde Fuat Uzun idaresindeki 46 DM 580 plakalı Ford marka minibüs, Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Fuat Uzun ile minibüste bulunan Adem İrendeli ile Bayram Edikyakan ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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